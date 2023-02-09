В Орловской областной больнице заработал новый томограф

Диагностика занимает минуты, подчеркивают в Департаменте здравоохранения.

Современное оборудование удалось закупить в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость нового компьютерного томографа – 67 миллионов рублей. На нем уже проводят около 25 исследований за смену. Современная установка позволяет выполнять ангиографию, КТ-исследования головного мозга, позвоночника и легких.

В течение нескольких минут врачи получают четкие снимки, которые позволяют оперативно диагностировать патологию и разработать оптимальную тактику лечения. По словам заместителя главврача по хирургии ООКБ Александра Чумака, в ряде случаев эти драгоценные минуты помогают сохранить жизнь пациента.

Параллельно с новым в областной больнице продолжает работать и старый 64-срезовый компьютерный томограф. Врачи с уважением называют его томографом-героем. В период пандемии коронавируса он работал без остановки и выполнял до 170 исследований в сутки, помогая врачам диагностировать COVID-19.

ИА «Орелград»