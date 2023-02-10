Губернатор Орловской области навестил бойцов в районе Херсона

10.2.2023 | 11:38 Новости, СВО

Передал 1,5 тонны посылок и поблагодарил за мужество.

О ходе командировки Андрей Клычков рассказал в соцсетях. Гостей встречали бойцы из спецназа ГРУ. По словам главы региона, встретили гостеприимно: «дали возможность отдохнуть с дальней дороги, переночевать».

«Из первых уст узнали от них о ситуации на передовой. Со своей стороны, мы приехали не с пустыми руками», — подчеркнул Андрей Клычков.

В планах у главы региона посетить еще ряд объектов.

Напомним, 8 февраля в Орле простились с председателем регионального «Союза советских офицеров» Игорем Суворовым. Он погиб, возвращаясь из командировки в ДНР. Игорь Суворов сопровождал груз для бойцов парашютно-десантного полка. Он получил пулевое ранение в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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