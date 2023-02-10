Область может потребовать назад деньги за отлов животных

Губернатор утвердил правила субсидирования новых полномочий городов и районов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок предоставления субвенций из областного бюджета муниципальным районам, округам и городам. Речь идет о деньгах, которые область будет выделять на реализацию недавно переданных на места полномочий по обращению с животными без владельцев. Напомним, раньше данные функции исполняла государственная ветеринарная служба областного уровня, отловом же занимались специализированные организации. Правила отлова в целом почти не изменились, хотя кое-какие поправки в порядок организации работы приютов для животных были внесены. Но вот организацией работы по отлову животных теперь занимаются органы местного самоуправления, причем они сами определяют ответственную структуру. Как правило, данная функция возлагается на местный сельхозотдел.

Теперь же губернатор Клычков утвердил правила, согласно которым муниципалитеты будут получать деньги на отлов бродячих собак и кошек. Для получения субвенций муниципальные образования ежемесячно должны будут сами направлять в региональное управление ветеринарии соответствующие заявки. Примечательно, что заявки должны регистрироваться в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ». Департамент финансов обязан перечислять денежные средства на счет управления в срок не позднее двух рабочих дней со дня формирования распоряжения о зачислении средств. Далее также в течение двух рабочих дней уже управление должно перечислить деньги муниципалитету в соответствии с его заявкой. Словом, несмотря на применение современных информационных технологий, определенная волокита все же будет иметь место, что, наверное, не так уж и хорошо, учитывая суть проблемы. Ведь деньги требуются на отлов бродячих животных, то есть на оперативные меры.

В губернаторском постановлении отмечено, что муниципальные образования несут ответственность за использование средств субвенции не по целевому назначению и достоверность представляемой отчетности. Они обязаны отчитываться перед управлением ветеринарии ежеквартально и ежегодно. Контроль за целевым использованием средств субвенции также возложен на управление ветеринарии.

«В случае использования муниципальными образованиями средств субвенции не по целевому назначению, соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством», — говорится в документе.

ИА «Орелград»