Орловских фермеров пригласили на ярмарки в Москву

Заявку необходимо оформить до 17 февраля.

Межрегиональные ярмарки открывают во всех округах Москвы. Оборудование и места предоставляются бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Орла.

Заявку на участие в ярмарке нужно направить по адресу torg@orel-adm.ru. Обязательно нужно указать контактные данные, ассортимент, желаемую ярмарку. Подробнее о точках торговли можно прочитать по ссылке.

Отметим, даже в Орле ярмарки выходного дня, на которых можно купить фермерские товары, вызывают большой интерес.

ИА «Орелград»