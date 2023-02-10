После вмешательства прокуратуры появилось освещение на сельской дороге

10.2.2023 | 9:52 ЖКХ, Новости

Светлее стал участок в деревне Кунач Глазуновского района Орловской области.

Нарушение требований дорожной безопасности выявила прокуратура Глазуновского района. Выяснилось, что на улице Мира в деревне Кунач Отрадинского сельского поселения отсутствовало стационарное электрическое освещение. Участок «темной» дороги протяженностью 2,6 километра местные власти освещать не торопились. На приведение проезжей части в надлежащее состояние средства не выделялись длительное время.

Районная прокуратура через суд потребовала от администрации Глазуновского района смонтировать освещение. Муниципалитет обязали установить в деревне Кумач стационарные фонари вдоль дороги по улице Мира. В настоящее время решение суда исполнено, уточняют в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»

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