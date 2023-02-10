«Ростелеком» и «IT-куб» провели практикум по кибербезопасности для родителей орловских дошкольников

«Ростелеком» как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде и Центр цифрового образования детей «IT-куб» провели первый в Орловской области практикум по безопасному поведению детей в интернете, приуроченный к Международному дню безопасного интернета. Занятие посетили 20 родителей дошкольников. Специалисты провайдера рассказали об основных схемах кибермошенников, а гости поделились своим опытом обучения детей кибербезопасности.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Каждый ребенок уникален: со своими интересами, характером и моделью поведения в цифровом мире. Поэтому не существует универсального плана обучения детей безопасности в интернете. Мы постарались собрать все возможные варианты кибермошенничества и способы защиты от них в одной книге “Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир”. Создавая ее, опирались на собственный опыт и исследования. И вместе с “IT-кубом” будем помогать осваивать онлайн-пространство и детям, и взрослым».

Наталья Марушкина, директор БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»:

«Дошкольные годы, — наверно, лучшее время для развития навыков безопасного поведения в Сети. И только совместная работа образовательных учреждений и семей даст хороший результат. Сегодня мы вместе с “Ростелекомом” и родителями дошколят обсудили основы кибергигиены и схемы телефонного мошенничества как наиболее актуальные на сегодня темы. Это наш первый опыт проведения мероприятий со взрослыми. Надеемся на продолжение сотрудничества».

Ольга Алексашкина родителя:

«Если мы хотим, чтобы наши дети безопасно пользовались Сетью, сначала надо самим понять, с какими угрозами можно столкнуться в цифровой среде. Только так мы сможем помочь им проводить время в онлайн с пользой, безопасно и весело. Сегодняшний практикум показал, что нужно обратить внимание на защиту своих персональных устройств, логинов, паролей, аккаунтов в социальных сетях. Будет здорово, если таких занятий станет больше!»

Кибербезопасность — один из ключевых приоритетов современного общества, поэтому «Ростелеком» уделяет большое внимание информационной безопасности в сети и повышению цифровой грамотности детей и взрослых. Эта работа также соответствует целям Альянса по защите детей в цифровой среде по созданию комфортной и безопасной цифровой среды для детей.

Более подробно о способах защиты от киберугроз можно узнать на сайте www .выучисвоюроль.рф

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