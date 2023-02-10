В Орловской области за три года обещают отремонтировать и обновить 25% школ

Планами поделился губернатор в ходе инвестпослания 9 февраля.

Андрей Клычков заявил, что к 2026 году в регионе отремонтируют и дополнительно оснастят четверть школ. Также в планах уже на текущий год начало строительства нескольких новых учреждений образования.

В 2023 году завершается строительство школы на 1 225 мест в микрорайоне «Зареченский» города Орла. Дополнительный корпус школы № 2 на 450 мест построят в Ливнах. Это поможет разгрузить переполненную школу и ликвидировать вторую смену. В этом году начнут строительство школы в Болховском микрорайоне и в Орле.

«Учреждения обеспечат местами 2 450 школьников для обучения в односменном режиме», — цитирует Андрея Клычкова ТАСС.

В целом планируется, что в ближайшие три года капитальный ремонт и оснащение выполнят в 25% школ Орловской области. Это 84 учреждения из 344.

Напомним, недавно школа на Зеленина показала «отрицательный рост». Процент готовности объекта внезапно снизился с 80 до 58. Подрядчик ООО «Техспецкомплект» фигурирует в ряде уголовных дел о мошенничестве, неуплате налогов.

ИА «Орелград»