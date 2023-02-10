Жители Колпянского района собирают гуманитарный груз для бойцов СВО

10.2.2023 | 11:09 Новости, СВО

Очередная посылка предназначена для бойцов из Орловской области, находящихся на купянском направлении.

Так, по поручению главы региона в Колпняском районе готовят к отправке партию гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне СВО. Часть необходимого уже есть. Остается собрать носки, перчатки, нижнее белье, балаклавы, шапки, термобелье, теплые берцы, а также продукты питания.

Также в списке значатся медикаменты, предметы личной гигиены, инструменты, носилки, генераторы и батарейки. Планируется закупка ноутбуков, коптеров и прочей необходимой техники.

Жители района, желающие оказать помощь орловским бойцам в зоне СВО, могут принести продукты и вещи в администрацию Колпнянского района. В Орле посылки для военнослужащих принимает Центр «Патриот57» (Привокзальная, 8) или администрация Орловского муниципального округа (Полярная, 12). Для сбора денежных средств организован специальный счет.

ИА «Орелград»

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