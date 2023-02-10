Жителя Орла за смертельную драку у бара лишили свободы на восемь лет

Конфликт со случайным незнакомцем произошел в Железнодорожном районе.

В Орле суд вынес приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Местный житель в ходе конфликта в баре нанес мужчине несовместимые с жизнью травмы.

Как сообщают в региональном СК, преступление было совершено ночью 17 июня прошлого года. Осужденный, будучи нетрезвым, повздорил с незнакомцем. В ходе конфликта он избил потерпевшего руками и ногами. Мужчина скончался.

Суд признал жителя Орла виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Срок заключения он проведет в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»