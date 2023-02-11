На Орловщине запретили 7000 сделок с недвижимостью

Жители региона активно пользуются «запретной» опцией закона.

В минувшем 2022 году жители Орловской области подали в региональное Управление Росреестра свыше 900 заявлений о запрете сделок с недвижимостью без личного участия собственника. В текущем году они направили в ведомство еще 153 таких обращения. Всего на сегодняшний день по заявлениям собственников недвижимости в Едином государственной реестре недвижимости (ЕГРН) внесено без малого 7000 запретов на совершение сделок с недвижимостью, находящейся в Орловской области. Такие статистические сведения обнародовала пресс-служба регионального Росреестра.

Вероятно, статистика будет только расти, так как законодательство постепенно расширяет спектр услуг в данной сфере. В частности, как отмечают в Росреестре, в этом году у орловцев появилась возможность запрещать сделки дистанционно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом Госулуг. Потребуется учетная запись на указанном портал и квалифицированная электронная подпись, получить которую можно бесплатно в мобильном приложении «Госключ».

«Наличие установленного запрета защитит владельца недвижимости от мошеннических действий злоумышленников, поскольку никто, кроме собственника, не сможет подать заявление и заключить сделку по переходу права без личного участия собственника недвижимости, — объясняет руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. — Соответствующая отметка будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости».

Запись о запрете будет внесена в ЕГРН в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления, о чем в личный кабинет пользователя придет соответствующее уведомление. Кстати, как говорят специалисты, снять запрет можно также с помощью указанного сервиса. Для этого также надо подать заявление. Опять же в течение пяти рабочих дней с подачи заявления запись о запрете регистрации будет погашена в ЕГРН, а уведомление об этом придет в личный кабинет.

ИА «Орелград»