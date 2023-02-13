Клычков велел пустить с молотка охотничьи угодья

Победитель торгов получит право охотпользования на 49 лет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков велел департаменту надзорной и контрольной деятельности провести аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего угодья в Краснозоренском районе. Как следует из документа, решение принято «в целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство». С победителем аукциона будет заключено охотхозяйственное соглашение на 49 лет. Начальную цену предмета аукциона (права на заключение охотхозяйственного соглашения) Клычков установил в размере 6000 рублей. Но участникам придется внести 290 400 рублей в качестве обеспечения заявки. Площадь охотничьего угодья составляет 29,04 тысячи га.

Также губернатор утвердил так называемые существенные условия охотхозяйственного соглашения. Они дают победителю аукциона права и обязанности. Так, охотпользователь получит право: пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими ресурсами; пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на закрепленной территории; право собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную от них. Он сможет выдавать гражданам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм, а также заключать договоры с юрлицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на добычу.

Ему будет позволено вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе разрешенных видов охоты, производить изделия из объектов животного мира, продавать свою продукцию, создавать на лесных участках объекты охотничьей инфраструктуры и даже оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов. При этом охотпользователь обязан осуществлять только указанные в охотхозяйственном соглашении виды охоты, вести учет и оценку состояния используемых охотничьих ресурсов, а также оценку состояния среды их обитания, соблюдать установленные виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добывать зверя только в границах угодий, а также вести производственный охотничий контроль.

Ему нельзя применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, «нарушающие целостность естественных сообществ», допускать разрушение или ухудшение среды обитания зверя и птицы, использовать орудия и способы охоты, не соответствующие требованиям гуманности и предотвращения жестокого обращения с животными. Он также будет обязан возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, за счет собственных сил и средств проводить необходимый комплекс биотехнических мероприятий.

ИА «Орелград»