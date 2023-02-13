Ливенским депутатам рассказали о минировании объектов

Парламентарии заслушали отчет начальника МО МВД России «Ливенский».

Ливенский городской Совет народных депутатов на своем очередном заседании заслушал и принял к сведению отчет начальника МО МВД России «Ливенский» о результатах оперативно-служебной деятельности на территории города Ливны за 2022 год. Парламентарии воспользовались правом муниципальных органов на получение достоверной информации о деятельности полиции. Копию своего решения они направили в УМВД России по Орловской области.

Из отчета следует, что в 2022 году в межмуниципальный отдел поступило 10 957 заявлений, сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. В результате было возбуждено 704 уголовных дела, по 1086 материалам проверок были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Еще по 2092 сообщениям были возбуждены дела об административных правонарушениях, а по остальным материалам «приняты иные законные решения».

«В истекшем 2022 году общественно-политическая ситуация в муниципальном образовании в целом оставалась стабильной, — говорится в отчете. — Однако было зарегистрировано 35 ложных сообщений о минировании объектов инфраструктуры города Ливны. По семи фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложные сообщения об акте терроризма) по остальным фактам приняты иные законные решения, одно уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ направлено в суд».

Согласно статистическим данным, общее число зарегистрированных преступлений составило 777. В их структуре 552 приходится на преступления против собственности, 77 составляют преступные посягательства против личности, 31 — преступления экономической направленности, 23 — преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Осталось на прежнем уровне количество зарегистрированных особо тяжких преступлений – 15. Отметим, что на территории Ливен было зарегистрировано два разбоя, в том числе нашумевшее нападение на почтальона. Одно преступление раскрыто, по второму продолжается расследование.

«В 2022 году выявлено 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, — говорится также в отчете. — По расследованным уголовным делам из незаконного оборота изъято 229 боеприпасов и семь единиц оружия. В отчетном периоде задержано 28 лиц, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение и судьба четверых без вести пропавших».

В целом силами сотрудников МО во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами за год было раскрыто 435 преступлений. Раскрываемость преступлений, следствие по которым обязательно, составила 37,5 процента, по уголовным делам, следствие по которым не обязательно, – 72,8 процента. Кстати, в городе было раскрыто 20 преступлений прошлых лет. Сотрудники подразделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили 31 преступление экономической направленности, в том числе шесть – тяжких. Среди них было выявлено 10 преступлений коррупционной направленности. Также было зарегистрировано шесть фактов сбыта поддельных денежных купюр.

ИА «Орелград»