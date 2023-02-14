Дворец культуры железнодорожников оградят от ярких заборов

ДК попал в зону охраны, в границах которой установлен специальный режим.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Дворец культуры железнодорожников», 1950-1954 гг. Напомним, он расположен в Орле на улице Привокзальной. Решение было принято губернатором на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны, о котором «Орелград» уже писал.

Губернатор утвердил не только границы охранных зон, но и требования к градостроительным регламентам в этих границах. Например, документом утвержден режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранных зон ОЗ-1 и ОЗ-2. Там разрешается хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление историко-градостроительной и природной среды объекта.

Также разрешается размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования существующей застройки, с последующей рекультивацией нарушенных участков, ремонт и реконструкция дорог, проездов, тротуаров с учетом сохранения зеленых насаждений. Можно проводить работы по благоустройству и озеленению территории с учетом сохранения характеристик исторической среды.

В разрешенный список включено строительство и реконструкция освещения улицы с применением стилистически нейтральных решений опор освещения и светильников либо по аналогам исторических опор освещения и светильников, характерных для данной местности; разрешена установка информационных указателей, относящихся к объекту культурного наследия, устройство стоков для ливневых и талых вод.

В то же время запрещается возведение объектов капитального строительства, установка ограждений из бетонных плит и металлопрофиля, использование в окраске ограждений ярких цветов, размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов, использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на ДК, размещение временных некапитальных построек — киосков, навесов, гаражей, павильонов и т.п.

ИА «Орелград»