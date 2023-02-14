ГК ОДСК в тройке лидеров Черноземья по объему ввода жилья

Итоги 2022 года подвел Единый ресурс застройщиков. Данные обобщил «Коммерсантъ-Черноземье».

Первые две строчки рейтинга застройщиков по объему введенного жилья занимают воронежские компании. На третьем месте ГК ОДСК, работающая в Орле и Липецке. Ее итог 2022 года — 94,5 тыс. кв. м. Весь объем пришелся на Орловскую область. В 2021 году в родном регионе введено почти 56 тыс. кв. м. А в планах на 2023 год — около 100 тыс. кв. м. жилья.

В Липецке застройщик помогал достраивать проблемные объекты. За два с половиной года введены семь МКД и около двух тысяч семей получили долгожданные квартиры. Санаторская деятельность в Липецкой области была завершена в 2021 году. Уже в 2022 году получено разрешение на строительство и начаты работы по возведению ЖК «Геометрия». Первые позиции в жилом комплексе введут в эксплуатацию в 2024 году.

«Правление компании ставит планы по выходу на совокупный объем ввода во всех регионах присутствия на уровне 300 тыс. кв. м. ежегодно, начиная с 2026 года», – цитирует генерального директора ГК ОДСК Александра Рогачева «Коммерсантъ-Черноземье».

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