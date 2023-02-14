КСП выявила дробление закупок по нацпроекту «Образование»

Аудиторы выявили определенные нарушения и недостатки при освоении бюджетных средств.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела аудит отдельных закупок в рамках реализации национального проекта «Образование» за 2022 год. По состоянию на 31 декабря 2022 года объем финансового обеспечения составлял 1,288 миллиарда рублей. Было законтрактовано 1,287 миллиарда рублей (99,91 процента), практически все они освоены. По результатам аудита отдельных закупок были установлены некоторые нарушения и замечания.

«В процессе планирования закупок на стадии формирования и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) заказчиками недостаточно исследованы ценовые предложения на рынке, что привело по отдельным закупкам к завышению НМЦК», — сообщает, например, КСП.

По ее мнению, это указывает на несоблюдение заказчиками приказа Министерства экономического развития РФ. В одном случае в нарушение статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком две закупки на общую сумму 3,532 миллиона рублей были искусственно раздроблены на несколько договоров с единственным поставщиком.

По двум контрактам не был установлен порядок сдачи-приемки выполненных работ. Еще в одном случае в нарушение условий муниципального контракта на строительство объекта подрядчиком не были представлены договоры, заключенные с субподрядчиками, а также акты выполненных работ по итогам их исполнения. Кроме того, муниципальным учреждением при исполнении договора были необоснованно изменены существенные условия, а именно: дополнительным соглашением в локальную смету были внесены новые виды работ по ремонту на общую сумму 871,53 тысячи рублей.

«В нарушение части 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ учреждением заключен контракт на поставку компьютерного оборудования на сумму 396,49 тысячи рублей без указания на конкретные показатели (характеристики) товара, — сообщает КСП. — В нарушение части 8 статьи 30, части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиками по четырем договорам осуществлена оплата за поставку товара на общую сумму 1,929 миллиона рублей позже установленного срока на 14-30 дней».

В то же время заказчики почему-то не направили недобросовестным поставщикам и подрядчикам требования об уплате неустойки на общую сумму 315,3 тысячи рублей. Также аудиторы установили, что отдельными заказчиками не были соблюдены требования по срокам и порядку размещения информации о заключении, исполнении и расторжении пяти контрактов в специальном государственном реестре в сфере закупок.

ИА «Орелград»