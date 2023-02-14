Орловцам в платежках ЖКХ отметят укрытия

Информация размещена на случай ЧС, сообщает сайт правительства Орловской области.

На внешней стороне единого платежного документа код, с помощью которого можно попасть на интерактивную карту. Внутри платежки — список ближайших укрытий для жителей Орла, Ливен и Мценска.

В обладминистрации подчеркнули, что информация носит справочный характер. В случае возникновения вопросов о состоянии укрытий следует обращаться в органы местного самоуправления.

Как правило, на карте отмечены подвалы и заглубленные помещения многоквартирных домов. За их содержание отвечают управляющие компании.

ИА «Орелград»