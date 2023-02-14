Орловский бизнес задолжал более 77 миллиардов рублей

Более четырех процентов задолженности оказались просроченными обязательствами.

Как уже рассказывал «Орелград», Орелстат обнародовал оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-ноябре 2022 года. Согласно отчету на конец ноября 2022 года кредиторская задолженность попавших под наблюдение организаций региона составила 77,557 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом ее объем увеличился на 15,5 процента.

Особо аналитики обращают внимание на то, что доля просроченной задолженности в общем объеме долгов на отчетную дату составила 3,148 миллиарда рублей, что составляет 4,1 процента от общей суммы кредиторской задолженности. В целом, по данным Орелстата, 24 организации региона имеют просроченную кредиторскую задолженность. В основном это предприятия, работающие в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха».

Просроченную кредиторскую задолженность также имеют более 14 процентов организаций, работающих в сферах «Транспортировка и хранение», «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» и «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги». Что касается дебиторской задолженности, то она за отчетный период времени сложилась в сумме 79,752 миллиарда рублей, что на 15,4 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года. Из нее просроченная – 1,74 миллиарда рублей, или 2,2 процента от общего объема дебиторской задолженности.

ИА «Орелград»