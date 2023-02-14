Портрет типичных преступников создали в Мценске

Большинство злоумышленников нигде не работают и нигде не учатся.

Мценский районный суд Орловской области представил обзор своей деятельности по рассмотрению судебных дел за 2022 год. Один из разделов документа посвящен уголовным делам. Всего за 12 месяцев на рассмотрение в порядке уголовного судопроизводства в Мценский районный суд с учетом присутствия в райцентре Корсаково поступило 194 дела, или на 11 дел больше по сравнению с 2021 годом. С учетом предыдущих дел всего в минувшем году было окончено производством 201 уголовное дело (в 2021 году – 158 дел), с вынесением приговора — 166 дел. В результате было осуждено 175 подсудимых, ни один не был оправдан. Для сравнения, в 2021 году было осуждено138 лиц и один оправдан.

В пресс-службе суда отмечают, что в минувшем году большую часть осужденных составили трудоспособные, не работавшие и не учившиеся граждане, то есть люди без постоянного источника дохода. Таковых на скамье подсудимых оказалось 113 человек, или 64,5 процента от общего количества осужденных. В 2021 году таких осужденных было 94, или 68,11 процента. Также отмечено, что новые приговоры получили 77 человек, ранее уже судимых (без учета снятых и погашенных судимостей). Практически четверть осужденных, 42 человека, совершили преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Годом ранее таковых было 43 человека. То есть статистика «пьяной» преступности в количественном отношении почти не изменилась.

Также было осуждено 19 человек, совершивших преступления в составе групп. При этом только два человека входили в состав организованной преступной группы. Добавим, что иностранцев и лиц без гражданства в 2022 году было осуждено три человека. В особом порядке уголовного судопроизводства Мценский райсуд за год рассмотрел 66 дел, что составляет 32,8 процента от общего количества оконченных уголовных дел. Поясним, что в особом порядке дела рассматриваются тогда, когда обвиняемый полностью признает вину и подает соответствующее ходатайство.

ИА «Орелград»