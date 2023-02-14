Пятерых орловских полицейских наказали за плохую работу с нарушителями

14.2.2023 | 12:34 Новости, Происшествия

В адрес начальника ОМВД России по Глазуновскому району внесено представление.

В Орловской области прокурорская проверка обнаружила ряд нарушений при производстве по административным делам. Их допустили сотрудники отдела полиции Глазуновского района.

В частности, выяснилось, что отдельные постановления о привлечении граждан к административной ответственности составлены с нарушениями. А именно, сотрудники отдела полиции не указывали конкретные сведения о действиях, а также смягчающие или отягощающие обстоятельства правонарушений. При работе с нарушениями в сфере миграции полицейские не принимали мер по снятию с миграционного учета граждан, которые были зарегистрированы фиктивно.

Как уточнили в прокуратуре Орловской области, по итогам проверки в адрес начальника ОМВД России по Глазуновскому району внесено представление. После его рассмотрения пятерых должностных лиц отдела полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования