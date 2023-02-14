В Орле начали действовать новые правила для «наливаек»

Вступили в силу требования к границам территорий, принятые еще в прошлом году.

В Орле с февраля 2023 года начали действовать новые правила, установленные администрацией областного центра в прошлом году для хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Напомним, 14 июня 2022 года №3309 мэрия приняла постановление «Об определении границ прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования.

В соответствии с имеющимися полномочиями, именно администрацией города определяется перечень объектов и границы прилегающих к ним территорий, на которых запрещается реализация алкогольной продукции. Соблюдение ограничений контролируются уполномоченным органом — департаментом промышленности и торговли Орловской области. Это ведомство выдает лицензии и контролирует лицензионные требования.

Раньше в городе в качестве главного ограничения применялся норматив, согласно которому нельзя размещать объект розничной торговли алкоголем в 20 метрах от детских, образовательных и спортивных организаций. Этот расстояние определялось по кратчайшему пешеходному пути. В новом постановлении мэрия определила границы территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров.

Такое расстояние должно составлять не менее 50 метров от стены многоквартирного дома (включая встроенные и встроенно-пристроенные помещения) в любой точке периметра здания по прямой линии без учета искусственных и естественных преград. В областном департаменте подчеркнули: в случае если в границы прилегающей территории попадает часть объекта общественного питания, объект считается расположенным на прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

ИА «Орелград»