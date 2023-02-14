В Орловской области во время рейда выявили 112 мигрантов-нарушителей

14.2.2023 | 11:31 Новости, Происшествия

О результатах мероприятия сообщила пресс-служба полиции. 

Профилактический рейд по незаконным мигрантам проводили сотрудники регионального УМВД совместно с патрульно-постовой и кинологической службами, а также УФСБ и Росгвардией. У иностранных граждан проверяли документы и разрешения на пребывание на территории страны.

Правоохранители посетили места компактного пребывания иностранцев, в том числе иностранных студентов. По итогам рейдов выявили 112 административных правонарушений в сфере миграции. Иностранцы нарушили режим пребывания на территории РФ. По всем фактам составили административные протоколы, сообщают в УМВ по Орловской области.

Добавим, что иностранные граждане обязаны предоставлять достоверные сведения о месте своего пребывания. В противном случае предусмотрена ответственность, как для иностранца, так и для его нанимателя. За фиктивную регистрацию наступает уголовная ответственность.

ИА «Орелград»

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