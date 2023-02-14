В школе Орла почтили память погибшего в СВО Егора Канатникова

На мероприятии присутствовали представители мэрии, школьники и мама бойца.

Вечер памяти прошел в школе №50 Орла. Ученики и педагоги вспоминали подвиг выпускника, погибшего в зоне СВО.

«Он рос активным шалунишкой, и мне очень хотелось, чтобы в нём воспитались качества, которые я сама ценю в людях: порядочность, честность, доброта, умение прийти на помощь и не предать. Таким он был. Поэтому он и не остался в стороне. Я им горжусь!» – цитирует маму Егора Канатникова пресс-служба администрации Орла.

В день рождения бойца присутствующие вспоминали о нем, как о добром, порядочном и отзывчивом человеке. Слова благодарности и поддержки прозвучали от первого заместителя Мэра Орла Ирины Проваленковой.

За подвиг во время защиты Родины Егора Канатникова посмертно наградили орденом Мужества. 13 февраля ему могло бы исполниться 20 лет.

ИА «Орелград»