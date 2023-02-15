Лобов признал «отрицательный рост» школы на Зеленина

15.2.2023 | 15:34 Новости, Строительство

Руководитель МКУ «МОЗ г. Орла» Максим Лобов озвучил новые проценты готовности.

Фото Владимира Ивановского

Очередная цифра прозвучала 15 февраля на заседании профильного комитета облсовета. По словам начальника казенного учреждения «Муниципальный объединенный заказчик», готовность объекта строительства в настоящее время (согласно принятым работам) — 67%. На объекте работают 69 человек, уточняет пресс-служба облсовета.

Ранее в администрации Орла сообщали, что готовность школы на улице Зеленина 80%.

Напомним, стоимость объекта уже более 1,341 млрд рублей. О выделении дополнительных 300 млн сообщил накануне член правительства Орловской области Сергей Антонцев. Школу обещают сдать к началу нового учебного года. Срок ввода учреждения в эксплуатацию неоднократно переносился.

ИА «Орелград»

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