Новостройки ОДСК на вершине рейтинга Единого ресурса застройщиков

15.2.2023 | 15:21 Новости компаний, Рекомендуем

Жилые комплексы на первых местах ТОПа в Липецке и Орле.

Анализ проведен по итогам января 2023 года. Жилые комплексы оценивались по 133 параметрам, включая планировки квартир и уровень инфраструктуры вокруг. В Липецке на вершине ЖК «Геометрия». В Орле лучшим признан ЖК «Яблоневый сад» в Болховском микрорайоне. Группа компаний «ОДСК» на протяжении пяти лет занимает лидирующие позиции в рейтингах и конкурсах ЕРЗ по потребительским качествам, соблюдению сроков сдачи объектов, скорости и общему объему строительства в регионах присутствия.

«Яблоневый сад» — это комплекс из трех 16-этажных домов. Их отличают яркий дизайн фасадов. Рядом застройщик организует парковую зону с прогулочными маршрутами. Придомовая территория планировалась в соответствии с концепцией «двор без машин». Потоки автомобилей и пешеходов разделены дня удобства и безопасности. На последнее также работают безбарьерная среда, видеонаблюдение, обособление мест досуга.

«ЖК «Яблоневый сад» – это территория спокойствия, тишины и уюта недалеко от центра города», — подчеркивает заместитель руководителя коммерческого департамента ГК ОДСК Татьяна Борисова.

«Яблоневый сад» также принимает участие в конкурсе «ТОП ЖК 2023», итоги которого подведут в феврале.

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Орелград. 2023 год

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