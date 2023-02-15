Орловские чиновники передумали закупать флаги на 25 млн рублей

Определение поставщика отменено, сообщает сайт «Госзакупки».

Электронный аукцион на закупку комплекта государственных символов Российской Федерации размещал Департамент экономического развития и инвестицинной деятельности Орловской области. Начальная цена — 25 826 404 рубля 30 копеек. Анонс отбора подрядчика был размещен 10 февраля, итоги намеревались подвести 20 февраля.

По расчетам чиновников, 25,8 млн рублей должно было хватить на приобретение 274 комплектов государственных символов по средней цене 94 256 рублей за единицу. По условиям закупки в состав каждого комплекта должны входить: флагшток уличный – 1 штука, флаг России (для уличного флагштока) – 1 штука, флаг России (протокольный) – 1 штука, настольный флагшток с одним флагом – 10 штук, герб Российской Федерации (большой)- 1 штука и герб Российской Федерации (малый) – 1 штука.

К каждому изделию предъявлены требования по качеству. Например, высота закупаемых уличных флагштоков должна составлять 9 метров, изготовлены они должны быть из анодированных алюминиевых труб. Тип флагштока: с внешней системой подъема флага, цвета «серебро» с тремя секциями мачты и бетонным фундаментом массой 500 килограмм. Флагшток должен быть устойчив к воздействию температуры воздуха (от плюс 50 до минус 50 градусов Цельсия), солнечного света и атмосферных осадков (не выцветать и не изменять форму) и сильного ветра (не рваться от порывов).

ИА «Орелград»