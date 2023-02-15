Орловские осужденные поразили жюри Дельфийского чемпионата

Заключенные из Шаховской колонии стали призерами сразу в трех номинациях.

Осужденные исправительной колонии №6, расположенной в орловском поселке Шахово, стали призерами сразу в трех номинациях Дельфийского чемпионата. Об этом сообщила пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области. Организационным комитетом чемпионата указанная колония были признана призером сразу в трех номинациях: «Живопись» — 1-е место, «Рисунок» — 3-е место, «Ансамблевое пение»- 3-е место.

Напомним, исправительная колония №6 общего режима предназначена для женщин, впервые осужденных к лишению свободы, с лимитом наполнения 823 места.

«В Дельфийском чемпионате 22 осужденных женщины из ИК-6 участвовали в 11-ти индивидуальных и трех коллективных номинациях, — рассказали в УФСИН России по Орловской области. — Дельфийский чемпионат прошел в три этапа с 1 сентября по 15 декабря в очном и заочном режиме. Творческие работы участников из 80 территориальных органов были представлены в 14 номинациях. Подведение итогов чемпионата состоялось в Пермском институте ФСИН России. В состав организационного комитета, рассмотревшего более 1,5 тысячи видеороликов, вошли известные деятели культуры, образования и науки, руководители профессиональных ассоциаций и союзов, работники пенитенциарного ведомства».

Тем временем, в Орле в стенах Следственного изолятора №1 прошел сеанс одновременной игры в шахматы. Как уточнили в пресс-службе УФСИН, директор Орловского областного шахматного клуба, международный гроссмейстер и тренер высшей категории Андрей Лунев сразился за шахматной доской с осужденными из отряда по хозяйственному обслуживанию режимного учреждения.

«В начале встречи гроссмейстер рассказал осужденным об истории возникновения шахмат, которая берет свое начало в Древней Индии, отметил, что шахматы – уникальная интеллектуальная игра, помогающая людям в принятии верных решений, стать более дисциплинированными и значительно расширить круг общения, — говорят в УФСИН. — Пятеро осужденных бросили вызов спортсмену. Однако никто из них не смог выиграть ни одного матча. В завершение гость оценил мастерство участников, отметив их подготовку, поблагодарил за интересную игру».

ИА «Орелград»