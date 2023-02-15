Стали известны подробности о скандальном долгострое в Мценске

Информацию о результатах проверки обнародовали областные аудиторы.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку эффективности расходования средств, выделенных на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в городе Мценске. Средства выделялись в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» на территории Орловской области». Были выявлены грубые нарушения, которые аудиторы обсудили публично. И вот теперь КСП раскрыла некоторые подробности.

Строительство объекта предусмотрено госпрограммой «Развитие физической культуры и спорта». Общая стоимость изначально была определена в сумме 24,548 миллиона рублей, заказчиком выступила администрация города Мценска. По результатам проведения конкурентных процедур был заключен муниципальный контракт с ООО «РегионСпортСтрой» на сумму 22,44 миллиона рублей со сроком исполнения с 1 апреля по 31 августа 2020 года.

«В связи с неисполнением своих обязательств по строительству объекта заказчиком 25.06.2021 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, — сообщает КСП. — На дату расторжения контракта с ООО «РегионСпортСтрой» выполнены работы на сумму 7,899 миллиона рублей (35,2 процента от суммы контракта). В связи с нарушением графика выполнения работ и неисполнением условий контракта заказчиком в адрес ООО «РегионСпортСтрой» направлены требования об уплате неустойки на общую сумму 1,886 миллиона рублей».

На момент проверки требования об уплате неустойки подрядчиком были исполнены только на 106 тысяч рублей, что составляет 5,62 процента от начисленной суммы. Арбитражным судом Орловской области было принято решение в пользу администрации города Мценска о взыскании с «РегионСпортСтроя» неустойки на общую сумму 2,226 миллиона рублей. Затем эта компания была признана банкротом, требования мценской мэрии включены только в третью очередь реестра требований кредиторов.

На завершение строительства ФОК администрация Мценска заключила контракт с ГУП «Дорожная служба» на 17,863 миллиона рублей. Подрядчиком выполнены работы на 16,649 миллиона. Строительство объекта было закончено на 18 месяцев позже намеченного срока – фактически оно завершилось только 14 марта 2022 года. Причем КСП отмечает, что сроки нарушались как «РегионСпортСтроем», так и «Дорожной службой».

ИА «Орелград»