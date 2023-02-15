В Ливнах политикам откажут в субсидиях

В Ливенском районе огласили условия поддержки НКО.

Власти Ливенского района Орловской области объявили о проведении конкурса по предоставлению субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям. Заявки на участие будут приниматься в период с 9 марта по 12 апреля 2023 года в управлении организационной, контрольной и кадровой работы. По условиям участниками конкурса могут быть СО НКО, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и осуществляющие на территории Ливенского района.

Они не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена. У них не должно быть просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. При этом СО НКО не может быть отказано в допуске к участию в конкурсе, если она обжалует наличие задолженности в соответствии с законодательством и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не будет принято.

Участниками конкурса не могут являться физические лица, коммерческие организации, государственные корпорации и компании, политические партии, государственные и муниципальные учреждения, общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами, — некоммерческие организации, представители которых являются членами конкурсной комиссии, а также специализированные организации. Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать только одну заявку. А в состав заявки может быть включен только один проект, на реализацию которого и будут выделены казенные средства.

Конкурсная комиссия составит рейтинг заявок в соответствии с общим баллом каждой из них и определит не только количество победителей, но и размер субсидии для каждого победителя с учетом пределов лимитов бюджетных ассигнований. При этом размер субсидии не может быть меньше 30 процентов от запрашиваемой СО НКО суммы для реализации проекта, а максимальный размер субсидии, предоставляемой конкретной СО НКО, не может превышать 70 процентов общей суммы, выделенной на проведение конкурса.

ИА «Орелград»