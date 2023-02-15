В Орле торговцы превысили норматив в три раза

Жители областного центра с лихвой обеспечены торговыми площадями.

В Орле торговая площадь организаций стационарной розничной торговой сети по состоянию на 1 января 2023 года составила 536,7 тысячи квадратных метров. В целом за минувший год она увеличилась на 10 360,7 квадратных метров. Такие данные приведены в информационно-аналитическом отчете администрации областного центра. Интересны и показательны данные о нормативах.

Так, обеспеченность населения города Орла торговыми площадями превышает норматив, утвержденный постановлением правительства Орловской области (673,6 квадратных метра), почти в 2,7 раза. Она на начало текущего года составила 1800,1 квадратных метра на каждую 1000 человек. По продовольственной группе товаров обеспеченность населения составляет 389,5 квадратных метра на 1000 человек при нормативе 226,76 «квадратов», то есть превышение – более чем в 1,7 раза. По непродовольственной группе товаров обеспеченность составляет 1410,6 квадратных метра на 1000 человек при нормативе 446,84 «квадрата», то есть превышение – более чем в 3,1 раза.

При этом численность работающих в сфере торговли и общественного питания по городу Орлу за минувший год сократилась на 27 человек и составила на начало 2023 года 25 280 человек. Ранее сообщалось, что за 2022 год торговая сеть Орла в целом сократилась на 25 объектов, а администрация города отметила тенденцию замедления темпов роста объектов торговли и организаций общественного питания. По состоянию на 1 января 2023 года общее количество организаций розничной и оптовой торговли и предприятий общественного питания на территории областного центра составило 3405 единиц. Из них: 2142 магазина, 535 предприятий общественного питания, 313 киосков, 181 павильон, 220 объектов оптовой торговли и 14 ярмарок.

ИА «Орелград»