За массовый спорт будет отвечать новый спортивный клуб «Орел»

По распоряжению регионального правительства в Орловской области создадут АНО.

Организация будет курировать развитие массового спорта, игровых видов спорта и продвигать качественную физическую подготовку населения области. В областном правительстве уточнили, что учредителем новой спортивной организации станет Департамент физической культуры и спорта Орловской области. В ближайшее время будет утвержден устав автономной некоммерческой организации, после чего спортивный клуб «Орел» зарегистрируют в установленном порядке.

Подразумевается, что АНО «Спортивный клуб «Орел» будет способствовать развитию массового спорта, а также игровых видов. Среди функций новой организации также указаны создание условий для обеспечения и повышения качества физической подготовки населения Орловской области и развитие спорта высших достижений.

ИА «Орелград»