Экс-сотрудники «Орелгосзаказчика» не смогли оспорить приговор

Бывший руководитель учреждения проведет в колонии-поселении два с половиной года.

В Орловском областном суде рассмотрели апелляцию на приговор в отношении начальника казенного учреждения «Орелгосзаказчик» и бывшего ведущего специалиста отдела строительного контроля. Их осудили за превышение должностных полномочий при приемке недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса в лагере «Ветерок».

Как установил суд первой инстанции, ФОК начали строить в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография». Заказчиком работ выступало КУ ОО «Орелгосзаказчик». В период с июня по декабрь 2020 года начальник учреждения и еще один сотрудник незаконно подписали акты о приемке якобы выполненных работ по строительству указанного объекта. При этом на самом деле работы были выполнены не в полном объеме и с нарушением строительных норм из-за использования материалов низкого качества. В итоге физкультурно-оздоровительный комплекс так и не открыли – его безопасная эксплуатация оказалась невозможной.

Эксперты подсчитали, что своими действиями фигуранты уголовного дела причинили ущерб на общую сумму свыше 22,7 млн рублей. Суд признал сотрудников КУ ОО «Орелгосзаказчик» виновными в превышении должностных полномочий и назначил начальнику учреждения наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а соучастнику преступления — в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы. Также обоих лишили права занимать определенные должности на срок 2 года 9 месяцев и 2 года 6 месяцев соответственно.

Осужденные не согласились с приговором и попытались его оспорить и смягчить. Однако Орловский областной суд жалобу отклонил, не найдя оснований для изменения наказания, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ИА «Орелград»