Котельную для орловской школы построит Александр Пушкин

Контракт с ООО «АСП-Строй» размещен на сайте «Госзакупки».

Работы по капитальному строительству блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ» обойдутся бюджету в 14 244 600 рублей. По окончании срока подачи заявок на электронный аукцион подана только одна.

Подрядчик приступает к выполнению работ без получения авансового платежа, указано в контракте. Окончание работ – не позднее 25 августа 2023 года.

По данным kartoteka.ru, учредителем и генеральным директором ООО «АСП-Строй» является Александр Сергеевич Пушкин. В 2021 году чистая прибыль микропредприятия — 14,5 млн рублей. В 2022 году Арбитражные суды Тульской и Орловской областей рассматривали семь исков к ООО «АСП-Строй». Суммы исковых требований от 80 до 200 тысяч рублей.