Котельную для орловской школы построит Александр Пушкин

16.2.2023 | 9:47 Новости, Строительство

Контракт с ООО «АСП-Строй» размещен на сайте «Госзакупки».

Фото МБОУ «Знаменская СОШ»

Работы по капитальному строительству блочно-модульной котельной для МБОУ «Знаменская СОШ» обойдутся бюджету в 14 244 600 рублей. По окончании срока подачи заявок на электронный аукцион подана только одна.

Подрядчик приступает к выполнению работ без получения авансового платежа, указано в контракте. Окончание работ – не позднее 25 августа 2023 года.

По данным kartoteka.ru, учредителем и генеральным директором ООО «АСП-Строй» является Александр Сергеевич Пушкин. В 2021 году чистая прибыль микропредприятия — 14,5 млн рублей. В 2022 году Арбитражные суды Тульской и Орловской областей рассматривали семь исков к ООО «АСП-Строй». Суммы исковых требований от 80 до 200 тысяч рублей.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования