Орелстат рассказал о реальной заработной плате

Анализ сведений о доходах приведен за январь-ноябрь 2022 года.

Орелстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Орловской области за 2022 год». С полной версией объемного документа можно ознакомиться на сайте ведомства. Один из его разделов посвящен заработной плате. Анализ проводился по итогам января-ноября 2022 года. Сообщается, что среднемесячная номинальная зарплата в регионе за отчетный период времени составила 38 935 рублей, она выросла на 14,8 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом реальная заработная плата по сравнению с предыдущим годом снизилась на 0,2 процента. Поясним, что в данном случае она рассчитывается с учетом динамики изменения уровня потребительских цен, то есть инфляции. Среднесписочная численность работников в отчетном периоде времени, по подсчетам статистиков, составила 197,6 тысячи человек, что на 0,3 процента меньше, чем годом ранее. Самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-ноября 2022 года сохранялся в организациях финансовой и страховой сферы. Он составлял 59,8 тысячи рублей, что в 1,5 раза выше среднеобластного уровня.

Второе место удерживали за собой чиновники, которые в статистической отчетности обозначены как работники сферы государственного управления. Они зарабатывали в среднем по 45,1 тысячи рублей ежемесячно, или на 15,9 процента больше, чем в среднем по региону. В реальном секторе экономики лидирующие позиции по уровню оплаты труда в отчетном периоде времени заняли предприятия по транспортировке и хранению с зарплатой в 43,5 тысячи рублей (114,8 процента к средней зарплате по области), обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 41,7 тысячи рублей (107,2 процента) и обрабатывающие производства – 40,7 тысячи рублей (104,6 процента).

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у орловцев, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 22,7 тысячи рублей (58,4 процента от среднеобластного уровня), у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 25,1 тысячи рублей (64,5 процента), а также у работников, занятых административной деятельностью, – 25,9 тысячи рублей (66,6 процента).

ИА «Орелград»