Орловская область попала в «красную зону»

Создание условий для социальной дестабилизации отметил «Незыгарь».

Исследование опубликовано 15 февраля. Орловская область оказалась среди 10 регионов в «красной зоне» по маркерам социального раздражения. Большая часть из субъектов расположена недалеко от зоны СВО, где обстрелы и другие террористические угрозы. На Орловщине негативный социальный фон создают бытовые проблемы.

Недовольство населения вызывают состояние общественного транспорта и дорог. Кроме того, власти не смогли организовать освоение 2 млрд рублей по нацпроектам. Среди резонансных и чрезвычайных происшествий эксперты отметили атаку на нефтебазу под Орлом и скандальные заявления относительно СВО и частичной мобилизации.

ИА «Орелград»