Орловская область попала в «красную зону»

16.2.2023 | 9:46 Новости, Общество

Создание условий для социальной дестабилизации отметил «Незыгарь».

Исследование опубликовано 15 февраля. Орловская область оказалась среди 10 регионов в «красной зоне» по маркерам социального раздражения. Большая часть из субъектов расположена недалеко от зоны СВО, где обстрелы  и другие террористические угрозы. На Орловщине негативный социальный фон создают бытовые проблемы.

Недовольство населения вызывают состояние общественного транспорта и дорог. Кроме того, власти не смогли организовать освоение 2 млрд рублей по нацпроектам. Среди резонансных и чрезвычайных происшествий эксперты отметили атаку на нефтебазу под Орлом и скандальные заявления относительно СВО и частичной мобилизации.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования