В Ливнах волонтеры шьют спальные мешки для бойцов СВО

Особый заказ для госпиталя помог реализовать депутат облсовета Сергей Потемкин.

В Орловской области сестры милосердия помогают бойцам и медикам, работающим в зоне СВО. Они сшили уже более 400 спальных мешков, в том числе усовершенствованные модели-трансформеры.

Швейная мастерская «Омофор» и приют для мам «Все в твоих руках» работают сообща уже пять лет. Теперь в ассортименте изделий мастериц появились спальные мешки. Сестрам милосердия помогают в том числе и волонтеры: кто-то приходит в свой обеденный перерыв, кто-то трудится на помощь бойцам СВО весь день.

Из-под умелых рук выходят теплые и удобные спальные мешки размером 2,40 на метр. Это и мешок, и одеяло с удобным капюшоном. В комплект к мешкам сестры милосердия шьют подушки.

Недавно поступил особый заказ. Просьба была адресована депутатам Орловского облсовета, которые ездили в ЛНР. Медики предложили модернизировать выкройку спального мешка так, чтобы он имел внутренний слой, который можно отстегнуть постирать и снова использовать. Новые спальники непромокаемые не только снаружи, но и изнутри. Материал для срочного заказа оплатил Сергей Потемкин.

«Мы буквально в течение недели отшили 30 мешков», — рассказала телеканалу «Первый Областной» старшая сестра милосердия Свято-Александринского сестричества Ливенской епархии Галина Ровенская.

Модернизированные спальные мешки 17 февраля привезут в луганский госпиталь.

ИА «Орелград»