В Орле призвали ввести должность военного омбудсмена

Проект обращения в Госдуму подготовлен в стенах областного парламента.

Орловский областной Совет народных депутатов подготовил обращение в Госдуму по вопросу учреждения должности Уполномоченного по защите прав военнообязанных и военнослужащих в РФ. В нем орловские парламентарии напоминают, что Конституция обязывает граждан РФ защищать Отечество, гарантируя одновременно приоритет прав и свобод человека, которые являются высшей ценностью. В условиях проведения специальной военной операции и объявлении частичной мобилизации стало актуальным создание нового специализированного института для правовой защиты прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных.

Защита их прав гарантирована законодательством и осуществляется целым рядом федеральных ведомств, в том числе сотрудниками Минобороны РФ, военной прокуратуры, института уполномоченных по правам человека. Однако, как считают в Орле, частичная мобилизация относится, скорее, к исключительной мере, в связи с чем требует реализации точечных механизмов мониторинга и контроля данного процесса.

«Актуальность проблемы защиты прав военнообязанных и военнослужащих обусловлена особенностями исполняемых ими конституционных обязанностей по защите интересов Отечества, связанными с риском для жизни и здоровья, а также серьезностью последствий для гражданина в случае нарушения его прав при призыве на военную службу, в процессе ее прохождения, а также при мобилизации, — следует из текста обращения. — Дополнительной гарантией, обеспечивающей реализацию и защиту прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных, восстановление нарушенных прав и законных интересов данных граждан, со стороны государства мог бы стать институт Уполномоченного по защите прав военнослужащих и военнообязанных в РФ».

Орловские парламентарии полагают, что данный институт может быть учрежден федеральным законом вне военных структур, однако должен наделяться публичными полномочиями и функциями. Это позволит ему выступать представителем особой группы лиц – военнообязанных и военнослужащих на принципах независимости, профессионализма, гласности и открытости. Введение новой должности не отменяет юрисдикцию государственных органов, но уполномоченный может стать связующим звеном между военнослужащими и данными органами.

«Полагаем, уполномоченным может быть гражданин РФ не моложе тридцати лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов военнообязанных и военнослужащих, восстановлению нарушенных прав и законных интересов военнообязанных и военнослужащих либо опыт правозащитной деятельности, — говорится в обращении. — Это позволит ему профессионально отстаивать законные интересы данной категории граждан, а также докладывать непосредственно президенту РФ, в случае назначения его главой государства, о состоянии дел в сфере воинской обязанности и военной службы».

Парламентарии ссылаются на практику деятельности омбудсменов в нашей стране: опыт показывает, что специализированные институты позволяют увеличить действенность общественного контроля в конкретных сферах деятельности. Учреждение должности военного омбудсмена, считают в Орле, приведет к повышению эффективности защиты прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных, что «придаст уверенности в своих правах данной категории граждан и будет способствовать информированности населения о положении дел в сфере воинской обязанности и военной службы».

ИА «Орелград»