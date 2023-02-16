В орловском селе школу отремонтируют за 29,6 млн рублей

16.2.2023 | 11:39 Новости, Строительство

Урыновская СОШ капитально должна измениться до 1 октября 2023 года.

Фото Администрации Должанского района

Школа находится в селе Урынок Должанского района. Электронный аукцион по отбору подрядчика привлек пять участников. Наиболее выгодное предложение сделало ООО ГК «Стройэлектромонтаж». Начальная цена контракта снижена на 5 млн рублей. Подрядчику предстоит заменить кровлю, отремонтировать фасад и ряд внутренних помещений, заменить сети водоснабжения, водоотведения, установить новые двери и окна. Итоговая цена контракта — 29 611 654 рубля 09 копеек.

Авансирование работ не предусмотрено, указано в опубликованном на сайте «Госзакупки» контракте. Контролировать ход работ будет КУ ОО «Орелгосзаказчик».

Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 1 октября 2023 года.

Отметим, ООО ГК «Стройэлектромонтаж» ранее получило контракт на ремонт Мценской ЦРБ. Цена — 129 237 290 рублей. Аванс — 50%.

ИА «Орелград»

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