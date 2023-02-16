Жителя Орла осудили на 12 лет колонии за разбой в мотеле

Нетрезвый мужчина ворвался в мотель и потребовал отдать ему наличность.

Как сообщают в прокуратуре Орловской области, в июле прошлого года житель Орла, будучи нетрезвым, напал на администратора мотеля. Он угрожал женщине туристическим ножом и требовал передать ему деньги из кассы. Женщина сопротивлялась, тогда злоумышленник дважды ударил ее ножом в живот.

Он забрал наличность и попытался скрыться. В это время пострадавшая начала звать на помощь. Мужчина нанес ей еще два удара ножом в предплечье и сбежал с места преступления. Позднее налетчика задержали и возбудили уголовное дело.

По итогам разбирательства суд признал орловца виновным в разбое и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Срок он проведет в колонии особого режима. Также его ограничили в свободе на 1 год и 9 месяцев.

ИА «Орелград»