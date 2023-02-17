Ио директора ТТП Орла просили ответить за действия предшественников

Депутаты в очередной раз удивились отчетам КСП и начали искать виновных.

Обсуждение в стенах горсовета Орла состоялось 16 февраля. За последние два года в муниципальном транспортном предприятии было четыре руководителя. Проблемы копились десятилетиями, и ком все нарастал. КСП оценила 2021 год и девять месяцев 2022. «Орелград» подробно писал о результатах аудита. Например потери на судебные расходы, пени за просрочку оплаты энергии, исполнительские сборы, покупка топлива по завышенной цене – 11,6 млн рублей. Простой 17 единиц техники лишил 14,9 млн рублей прибыли. По бумагам пропали 9 ЛиАЗов, подаренных Москвой. Ио руководителя ТТП Татьяна Иванова пояснила, что они использовались как «доноры» для других машин. При этом КСП посчитала их первоначальную стоимость равной 72,6 млн рублей.

Татьяна Иванова в должности с ноября 2022 года. Почему все претензии прошлых лет адресованы ей – не совсем понятно. «ОрелТаймс» сообщает, что Татьяна Иванова на упреки депутатов ответила, что готова написать заявление на увольнение.

«Я могу сейчас уйти. Я освобожу должность. Я за неё не держусь,» – цитирует Иванову СМИ.

Материалы проверки КСП оценивают правоохранительные органы. Ранее уже было возбуждено несколько уголовных дел о фиктивном техническом обслуживании транспорта, исчезновении товарно-материальных ценностей.

По данным kartoteka.ru, с декабря 2021 года генеральным директором МУПа был Юрий Чемеров, с 23 сентября 2021 он исполнял обязанности руководителя. С июня 2021 ио был Андрей Молодчинин. С апреля 2020 – Андрей Митин. С сентября 2019 генеральным директором являлся Юрий Гордюшин.

ИА «Орелград»