Орловские чиновники изучили опыт в сфере гражданской обороны в Белгороде

Представители региона стали участниками семинара-совещания по актуализации подходов к гражданской обороне.

В Белгороде собрались заместители высших должностных лиц субъектов ЦФО, курирующие вопросы ГО. От нашего региона семинар-совещание посетили первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский и начальник Управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Александр Костин.

На встрече обсудили вопросы организации планирования и проведения мероприятий в условиях специальной военной операции.

«Полученный в Белгородской области опыт по решению вопросов, направленных на обеспечение безопасности населения, будет принят на вооружение на Орловщине», — цитирует пресс-служба правительства региона Владимира Ивановского.

Чиновник не стал делиться впечатлениями в соцсетях, но опубликовал несколько фото. Запечатлено, как Владимир Ивановский облачается в защитный жилет, осматривает квадракоптер. На фото блиндаж, противотанковые заграждения, бойцы.

ИА «Орелград»