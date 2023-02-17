Орловскую область покидает население

Отток жителей из региона происходит на фоне естественной убыли граждан.

Орловские статистики обнародовали очередные неутешительные данные о демографической ситуации в регионе. Судя по отчету Орелстата, население области не только продолжает вымирать, но и покидает регион в поисках лучшей доли. Так, по оперативным данным, в январе-ноябре 2022 года миграционная убыль населения составила 1656 человек. В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 1562 человека больше, чем прибыло в регион. Общее число приехавших граждан составило 9782 человека, а уехавших – 11 344.

Сальдо международной миграции за отчетный период времени тоже оказалось отрицательным и составило минус 94 человека. Так, из других стран на территорию Орловской области прибыло 2010 граждан, а уехало за рубеж 2104 человека. Для сравнения, в январе-ноябре 2021 года в регионе было зафиксировано положительное сальдо международной миграции – плюс 1242 человека. За границу тогда уехало всего 648 орловцев, а прибыло 1890 человек. Именно международная миграция раньше позволяла хотя бы частично компенсировать естественную убыль населения.

Однако теперь, увы, сошлись две неблагоприятные тенденции. Как отмечают статистики, демографическая ситуация в январе-ноябре 2022 года в Орловской области традиционно характеризовалась процессом естественной убыли населения: число умерших превысило число родившихся в 2,4 раза. При этом количество родившихся в январе-ноябре 2022 года орловцев относительно аналогичного периода 2021 года сократилось на 357 человек, или на 7,2 процента, и составило 4581 человека. Количество умерших орловцев уменьшилось на 2393 человека, или на 17,6 процента относительно января-ноября 2021 года, оно составило 11 228 человек.

ИА «Орелград»