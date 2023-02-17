Подрядчика для Должанской ЦРБ привлекают авансом в размере 30%

Открытый конкурс размещен Департаментом экономического развития Орловской области.

Заявки на участие в отборе на контракт с начальной ценой 44,3 млн рублей принимают до 7 марта. Подрядчик должен будет полностью обновить все инженерные системы: водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляцию, электроснабжение; провести внутреннюю и внешнюю отделку здания, а также смонтировать систему пожарной сигнализации. Завершения работ заказчик ожидает к 29 декабря 2023 года.

Напомним, в 2019 году глава Должанского района Владимир Марахин (ныне председатель райсовета) заявил на заседании правительства Орловской области, что к больнице и поликлинике «даже приближаться страшно». Он проинформировал, что здание не ремонтировалось ещё со времён райкома партии – с 1991 года. Новых сотрудников привлечь в «адские условия, грязь и антисанитарию» невозможно, заключил Марахин. В 2022 году была подготовлена ПСД на капремонт.

ИА «Орелград»