Прокурор добился ремонта системы отопления в «Елочке»

Привести детский лагерь в порядок удалось только при помощи обращения в суд.

В Орловской области чиновники исполнили решение Болховского районного суда, вынесенное еще летом 2022 года. Тогда, в конце июня в полном объеме был удовлетворен иск районного прокурора, поданный в интересах несовершеннолетних к региональному департаменту образования области и бюджетному учреждению дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Елочка». Суд обязал чиновников департамент обеспечить финансирование, а руководство лагеря — выполнить работы по капитальному ремонту системы отопления.

Как сообщила прокуратура Болховского района, подаче иска предшествовало проведение прокурорской проверки. По ее результатам было установлено, что в «Елочке» не функционирует система отопления. Также проверка показала, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт системы отопления в 3-х этажном жилом корпусе и корпусе столовой была изготовлена еще в 2011 году, а затем актуализировалась в 2016, 2018 и 2020 годах. То есть, проблема существовала давно и о ней прекрасно знали.

«Вместе с тем, капитальный ремонт указанной системы не проводился ввиду не выделения денежных средств, — следует из информации прокуратуры Болховского района. — Отсутствие системы отопления приводило к износу помещений в зимний период, в связи с чем ежегодно, в период подготовки к летней оздоровительной кампании, учреждение вынужденно проводило ремонт помещений».

Напомним, подобную проверку провела и прокуратура Должанского района. Было установлено, что в спальных корпусах и столовой бюджетного учреждения «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Дружба» использовалась мебель, не соответствующая установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кроме того, асфальтовое покрытие и спортивное оборудование требовали ремонта.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в отношении директора учреждения было возбуждено дело об административном правонарушении и наложен штраф. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском о проведении необходимого ремонта и приобретении мебели. Департамент образования суд обязал обеспечить соответствующее финансирование.

«В настоящее время решение суда частично исполнено, в детское учреждение закуплена новая мебель, — подчеркнули в прокуратуре региона. — На контроле остается полное исполнение судебного акта».

ИА «Орелград»