Строителям ДК в Бакланово выплатят 23 млн авансом

Заявки администрация Орловского муниципального округа ожидает до 2 марта.

Извещение об открытом конкурсе размещено на сайте «Госзакупки» 14 февраля. Строительство Баклановского сельского дома культуры и оборудование для учреждения предварительно оценили в 66,25 млн рублей. Размер аванса — 34,91%. Дом культуры построят и оснастят в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году.

Подведение итогов конкурса запланировано на 7 марта. Стоит отметить, что определена значимость критериев оценки участников: цена контракта – 60%; на квалификацию, наличие ресурсов и репутации приходится 40%.

ИА «Орелград»