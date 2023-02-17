Строителям ДК в Бакланово выплатят 23 млн авансом

17.2.2023 | 11:24 Новости, Строительство

Заявки администрация Орловского муниципального округа ожидает до 2 марта.

Извещение об открытом конкурсе размещено на сайте «Госзакупки» 14 февраля. Строительство Баклановского сельского дома культуры и оборудование для учреждения  предварительно оценили в 66,25 млн рублей. Размер аванса — 34,91%. Дом культуры построят и оснастят в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году.

Подведение итогов конкурса запланировано на 7 марта. Стоит отметить, что определена значимость критериев оценки участников: цена контракта – 60%; на квалификацию, наличие ресурсов и репутации приходится 40%.

ИА «Орелград»

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