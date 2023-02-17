В Орле ученик начальной школы спас провалившегося под лед друга

В ледяную западню попали ученики школы №3 им. А.С. Пушкина.

Дети рискнули выйти на тонкий лед – один из мальчиков провалился. Второй не растерялся и вспомнил школьные уроки о помощи утопающим.

Два приятеля – ученики второго и третьего класса гуляли на площадке и решили поиграть у реки. Они только дошли до берега, когда один из мальчиков провалился под коварный тонкий лед. Второй школьник быстро сориентировался и схватил друга за капюшон куртки. Он смог вытянуть его из воды на половину и выбился из сил. На крики о помощи подоспели взрослые. Мальчика вовремя вытащили из ледяной воды.

По словам директора школы №3 Татьяны Коростелевой, в начальной школе буквально на днях проводили уроки безопасности и напоминали детям об опасности выхода на тонкий лед. Случай показал, что не все школьники запомнили теоретический урок.

«Конечно, Диму в школе встречали как героя, а Вадима – журили: зачем он вышел на лёд? Очень хорошо, что всё закончилось благополучно. Уверена, что урок из произошедшего вынесли все», — цитируют директора в пресс-службе администрации Орла.

Вадим уже вернулся на уроки после того случая. Он прошел полное медобследование и врачи заверили, что здоровье мальчика в порядке.

В мэрии Орла напоминают, что сейчас лед особенно опасен – его толщина не превышает 5 сантиметров.

ИА «Орелград»