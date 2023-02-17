В Орле ученик начальной школы спас провалившегося под лед друга

17.2.2023 | 9:09 Новости, Происшествия

В ледяную западню попали ученики школы №3 им. А.С. Пушкина.

Дети рискнули выйти на тонкий лед – один из мальчиков провалился. Второй не растерялся и вспомнил школьные уроки о помощи утопающим.

Два приятеля – ученики второго и третьего класса гуляли на площадке и решили поиграть у реки. Они только дошли до берега, когда один из мальчиков провалился под коварный тонкий лед. Второй школьник быстро сориентировался и схватил друга за капюшон куртки. Он смог вытянуть его из воды на половину и выбился из сил. На крики о помощи подоспели взрослые. Мальчика вовремя вытащили из ледяной воды.

По словам директора школы №3 Татьяны Коростелевой, в начальной школе буквально на днях проводили уроки безопасности и напоминали детям об опасности выхода на тонкий лед. Случай показал, что не все школьники запомнили теоретический урок.

«Конечно, Диму в школе встречали как героя, а Вадима – журили: зачем он вышел на лёд? Очень хорошо, что всё закончилось благополучно. Уверена, что урок из произошедшего вынесли все», — цитируют директора в пресс-службе администрации Орла.

Вадим уже вернулся на уроки после того случая. Он прошел полное медобследование и врачи заверили, что здоровье мальчика в порядке.

В мэрии Орла напоминают, что сейчас лед особенно опасен – его толщина не превышает 5 сантиметров.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования