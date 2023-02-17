В Орле установят требования в сфере энергосбережения

Новые правила коснутся более полусотни организаций региона.

Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области разработало проект приказа «Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения». В настоящий момент документ проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы.

Требования устанавливаются для организаций, для которых цены и тарифы регулируются вышеуказанным управлением. Им будет необходимо привести свои программы в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев со дня вступления в силу приказа. Сами требования к программам устанавливаются на три года, а если срок действия инвестиционной программы регулируемой организации превышает три года, то на срок действия инвестиционной программы. Отметим, что подобные правила действовали и раньше. В последний раз они устанавливались в марте 2020 года, а в марте 2021 и 2022 годов в них вносились изменения.

Согласно новым правилам, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций должны включать в себя целевые показатели. Должен быть и четкий перечень обязательных мероприятий по энергосбережению со сроками их проведения. Принципом определения целевых показателей является расчет значений по отношению к предшествующем году. Целевые показатели ежегодно корректируются. При корректировке должно учитываться, в том числе, изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов.

Мероприятия по энергосбережению указываются со сроком окупаемости и ожидаемым экономическим эффектом от их внедрения. Ключевым тут станет сопоставление затрат и достигнутых результатов. В данном случае перечень целевых показателей должен включать в себя сведения о динамике изменения объема добычи воды, объема очистки сточной жидкости, объемов электрической энергии, используемой при подъеме и транспортировке воды, при очистке сточных вод очистными сооружениями. Кроме того, будет учитываться динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче, общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению, в том числе объем внебюджетных средств.

Перечень обязательных мероприятий должен включать в себя мероприятия по модернизации оборудования, внедрению энергосберегающих технологий, сокращению потерь при транспортировке, сокращению объемов электрической энергии, используемой при очистке вод очистными сооружениями и т.д. Один из пунктов касается применения регулируемыми организациями осветительных устройств — не менее 75 процентов общего объема используемых осветительных устройств должны быть оснащены светодиодами.

Действие нового приказа затронет 54 организации, которые занимаются добычей и подачей воды и для которых тарифы устанавливают областные власти.

ИА «Орелград»