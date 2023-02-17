В Орловской области компания получила сразу 21 предостережение

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований выдало надзорное ведомство.

В Орловской области появилась организация, которая может установить своего рода рекорд. Не без помощи государственного ведомства. Компании «Согласие» было объявлено сразу 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, подобные меры были приняты по итогам проведенного наблюдения – это были так называемые мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом.

«В ходе анализа сведений, содержащихся в ФГИС «Аргус-Фито», установлено, что в январе 2023 года ООО «Согласие» (Орловская область) допущены неоднократные факты неисполнения требования по немедленному извещению территориального Управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции и погашению карантинных сертификатов в течение одного дня с момента доставки данной продукции», — пояснили в ведомстве.

Речь идет о нарушении требований Федерального закона «О карантине растений» и приказа Минсельхоза России, которым в 2020 году был утвержден порядок немедленного извещения надзорного органа о доставке подкарантинной продукции и подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме. Наблюдение показало, что орловская фирма завозила продукцию, подпадающую под критерии указанных нормативных актов, но почему-то «забывала» сообщать об этом компетентному органу.

Кроме того, предостережения получили пять орловских индивидуальных предпринимателей, которые являются главами крестьянских (фермерских) хозяйств, и компания «Агропромышленный Альянс «Юг». В данном случае в Управлении Россельхознадзора посчитали, что они нарушают требования Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», так как не были зарегистрированы в системе «Цербер» или представили сведения не в полном объеме. Нарушения были выявлены в рамках федерального государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в январе и феврале 2023 года.

ИА «Орелград»