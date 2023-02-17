В Орловской области объявили штормовое предупреждение

17.2.2023 | 13:28 Новости, Общество

Прогнозируются мощные снегопады и сильный ветер. 

Об ухудшении погодных условия сообщают в ГУ МЧС по Орловской области.  Так, по прогнозам синоптиков, 17 и 18 февраля на территории региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия. В ночные часы будет облачно с прояснениями, а днем снегопад и усилится ветер. Местами его скорость достигнет 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -10°С…-15°С, днем 0°С…-5°С.

В региональном МЧС предупреждают, что такая погода может спровоцировать обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также увеличение количества ДТП. Жителей Орловской области просят быть внимательными и соблюдать правила личной безопасности во время ухудшения погоды. Лучше отказаться от дальних поездок и переждать непогоду дома. В случае ЧП звоните 101 или 112.

ИА «Орелград»

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