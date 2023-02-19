В Орле пересчитали жильцов коммуналок и общежитий

Жилищные условия населения региона были изучены в ходе прошедшей переписи.



Орелстат выпустил очередной релиз об итогах Всероссийской переписи населения. В данном случае оглашены сведения о жилищных условиях, опрос проводился по домохозяйствам. Всего в Орловской области на момент проведения переписи в индивидуальных домах и квартирах проживало 694,7 тысячи человек, или 97,4 процента населения. Отдельные квартиры имели 413,6 тысячи человек (58 процентов всего населения области), индивидуальные дома — 278,4 тысячи (39 процентов). Еще 2,7 тысячи орловцев, или 0,4 процента населения, проживали в коммунальных квартирах. В общежитиях, в институциональных учреждениях проживало 10,8 и 7,8 тысячи человек соответственно.

«Из частных домохозяйств, проживавших в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах, две комнаты занимали 94,4 тысячи человек, — следует из информации Орелстата. — Средний размер общей площади индивидуального дома или квартиры составил 24 квадратных метра на одного человека. Обеспеченность общей площадью в индивидуальных домах на одного человека составляла 26 квадратных метров, в отдельных и коммунальных квартирах – 22 и 17 «квадратов» соответственно».

Только 48,3 процента домохозяйств имели жилье, оборудованное всеми базовыми видами благоустройства (электричество, отопление, горячее водоснабжение, туалет, ванная и кухня). Мобильную телефонную связь в качестве телекоммуникации указали 244 тысячи орловцев, стационарную — всего 31,1 тысячи. Доступ в сеть Интернет через проводное соединение получали 71,9 тысячи домохозяйств, через беспроводное соединение — 63,6 тысячи.

«На уровень благоустройства жилья оказывает влияние его тип и время постройки домов, — отмечают также статистики. — В домах, построенных ранее 1957 года, жили 52,7 тысячи человек; в период 1957-1970 гг. – 171,6 тысячи человек; в период 1971-1995 гг. – 315,2 тысячи человек; в период 1996-2002 гг. – 35,9 тысячи человек; в период 2003-2010 гг. – 49,1 тысячи человек; после 2010 г. — 54,3 тысячи человек».

ИА «Орелград»