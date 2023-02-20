Молодежный избирком не пустит в свои ряды иностранцев

В Орле обновили положение о деятельности общественного коллегиального органа.

В Орловской области начало действовать новое положение о Молодежной избирательной комиссии, которое на своем последнем заседании утвердил облизбирком. Предыдущие документы в данной сфере признаны утратившими силу. Молодежная избирательная комиссия является постоянно действующим совещательным и консультативным органом. Создается она для помощи облизбиркому в деятельности по повышению правовой культуры молодых избирателей, обучению организаторов выборов, а также формированию осознанного интереса молодых и будущих избирателей к выборам и референдумам.

Как и прежде, работать данный орган будет на общественных началах. Молодежная избирательная комиссия формируется в составе 12 членов, срок полномочий составляет 2 года. Членами этой комиссии могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Формируется она Избирательной комиссией Орловской области по результатам конкурсного отбора. Правом выдвижения кандидатов обладает облизбирком, территориальные избирательные комиссии, региональные отделения политических партий, представительные органы, образовательные и молодежные организации и объединения и даже предыдущий состав Молодежной избирательной комиссии.

Конкурсный отбор проводится в два этапа. На первом рассматриваются документы, на втором проводится тематическая дискуссионная площадка. В ее рамках кандидатуры обсуждают такие проблемы, как направления развития избирательной системы РФ, проблемы правового просвещения молодежи и пути устранения правового нигилизма в молодежной среде, молодежь и политические партии в Орловской области, инструменты повышения уровня электоральной активности молодежи и др.

Членами Молодежной избирательной комиссии не могут быть люди, лица, не имеющие гражданства РФ, граждане России, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, а также молодежь, имеющая неснятую и непогашенную судимость. Полномочия члена комиссии прекращаются немедленно в случае утраты им гражданства Российской Федерации или вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда либо решения суда о назначении административного наказания за нарушение законодательства о выборах и референдумах.

ИА «Орелград»